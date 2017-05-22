هيئة الحراك الوطني تؤكد تواصل فعاليات "نذير الغضب"

قناة الأقصى - غزة

أكدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والحراك الشبابي وفصائل المقاومة الفلسطينية، على مواصلة فعاليات "نذير الغضب" على نقاط التماس مع الاحتلال وعلى طول حدود القطاع الشرقية.

وقال المتحدث باسم الحراك إبراهيم معراج خلال مؤتمر صحفي عقده بأرض السرايا وسط مدينة غزة اليوم الاثنين، الفعاليات ستبدأ عصر اليوم الاثنين وستمتد على طول أيام الأسبوع في الأماكن التي خرج بها الحراك الجمعة الماضية.

وأكد أن هذه الفعاليات تأتي نصرة للأسرى والمسرى، وكسرا للحصار ومواجهة للمؤامرات الدولية، مشدداً أنها تتوقف حتى فك الحصار عن قطاع غزة وتحقيق مطالب الأسرى العادلة.

وبيّن أن نقاط التماس ستكون خلف المقبرة الشرقية، وناحل عوز، وشرق البريج وخزاعة، مشددا على أهمية التحام كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية مع هذه الفعاليات.

كما دعا معراج الأحرار في الضفة المحتلة لمواصلة المواجهات مع الاحتلال في كافة أنحاء الضفة وخاصة مدينة القدس؛ لإشعال انتفاضة القدس من جديد، على حد تعبيره.

وشدد في رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني موحد ضد المؤامرة وضد الاحتلال وضد الحصار.