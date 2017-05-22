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أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين بينهم 3 محررين بالضفة المحتلة

الإثنين 22 مايو 2017 06:47 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين بينهم 3 محررين بالضفة المحتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة المحتلة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أسرى محررين واستدعت محرراً آخر للمقابلة في مقراتها، وذلك على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي نابلس اعتقل جهاز الوقائي الأسير المحرر مهران أبو خميس، علماً بأنه أفرج عنه قبل 3 أشهر وبعد 12 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال.

وفي طولكرم اعتقل الوقائي الأسير المحرر أحمد فضل الصباح بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، علما بأنه تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل شهر واحد فقط، كما استدعى الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات عمار الجلاد للمقابلة صباح اليوم.

وفي ذات السياق يواصل وقائي طولكرم اعتقال الطالب في كلية الهندسة بجامعة خضوري يحيى صوي منذ أسبوع.

أما في بيت لحم فقد اعتقلت مخابرات السلطة اليوم الشاب وسام أبو بسمة، فيما تواصل مخابرات أريحا لليوم الـ16 توالياً اعتقال الطالب في جامعة الخليل والأسير المحرر روحي أبو شمسية.

وفي أريحا اعتقل الوقائي الأسير المحرر إبراهيم كساب بعد استدعائه للمقابلة يوم الخميس الماضي.

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