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بالصور : استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

الإثنين 22 مايو 2017 04:22 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

قناة الأقصى -الضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين جراء إطلاق قوة عسكرية من جيش الاحتلال الصهيوني النار عليه على حاجز (الكونتينر) شمال بيت لحم في الضفة المحتلة.

وأكدت مصادر محلية أنه جرى إطلاق النار على الشاب الذي كان ملقى على الأرض، في حين منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الصهيونية لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن استشهاده.

وادعت شرطة الاحتلال، أن الجنود المتواجدين على الحاجز، أطلقوا النار على شاب، بذريعة محاولته طعن أحدهم.

استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
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