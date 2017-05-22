إصابات بمواجاهت مع الاحتلال بالقدس

أصيب اليوم الاثنين عشرات الشبان بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في بلدتي قلنديا شمال القدس المحتلة وسلوان جنوبي أسوار المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لسلوان، مشيرة إلى أن شبانا فلسطينيون برشق آليات الاحتلال بالحجارة، ورد الجنود بإطلاق القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية.

وكان أهالي البلدة قد التزموا في الإضراب الشامل الذي عمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم، نصرة ودعمًا للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، المضربين عن الطعام لليوم الـ 36 على التوالي.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة في محيط حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية تجاه المواطنين.

وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال اليوم على عدد من الشبان الذين تواجدوا في منطقة باب العامود وسط القدس.