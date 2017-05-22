​أبو مرزوق: حماس تأسف لتمرير كلمة ترامب أمام الزعماء العرب

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن حماس حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وتدافع عن شعبها.

وأشار أبو مرزوق في تصريح له على "تويتر"، إلى أن أمريكا شريكة للاحتلال الصهيوني تمده بالمال والسلاح لممارسة الاٍرهاب ضد شعبنا المظلوم.

وقال إن حماس تأسف لتمرير كلمة ترامب أمام الزعماء العرب وخاصة الرئيس الفلسطيني بوصفه نضال شعبنا ومقاومته بالإرهاب، وإن كان وصفه هذا لا يضيف شيئا جديدا.

وأوضح أبو مرزوق أن العمى السياسي يرى أن من دمر قطاع غزة وحاصره وقتل وجرح الآلاف "بريء"، وحماس التي تدافع عن شعبها، وترفض التنازل أو المساومة على حقوقه "إرهابية".