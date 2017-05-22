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بعد تدهور صحتهم

نقل أعداد كبيرة من الأسرى للمستشفيات

الإثنين 22 مايو 2017 11:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

نقل أعداد كبيرة من الأسرى للمستشفيات

قالت اللجنة الإعلامية للإضراب، اليوم الاثنين، إن عدداً من الأسرى المضربين في عزل سجن "نيتسان الرملة" دخلوا مرحلة صحية حرجة، وعلى إثرها جرى نقل عدد منهم إلى المستشفيات المدنية الصهيونية.

ونقل محامي هيئة الأسرى إيهاب الغليظ، الذي تمكن من زيارة الأسيرين حافظ شرايعة من بيت لحم ومنصور فواقه من رام الله، "إن أعراضاً صحية خطيرة تظهر على المضربين منها: فقدان الوعي بشكل متكرر، وغثيان وتقيؤ، وأوجاع شديدة في الرأس والأطراف، وانخفاض في ضغط الدم ونبضات القلب، علاوة على انخفاض أوزانهم بما لا يقل عن 15 كغم.

وذكر الأسيران أن عدد المضربين في عزل "نيتسان"، (72) أسيراً، محتجزين في ظروف قاهرة ومأساوية.

وقالت اللجنة إن الأوضاع الصحية الخطيرة التي وصل لها المضربون تتطلب تحركاً فعلياً لإنقاذهم، لا سيما مع الأنباء المتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم إلى المستشفيات ومواصلة إدارة سجون الاحتلال وضع العديد من العراقيل أمام زيارات المحامين.

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