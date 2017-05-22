الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، خمسة فلسطينيين عقب حملة اقتحامات واسعة لمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع شرقي بيت لحم، واعتقلت الفتى مالك محمد العمور (17 عامًا)، وقامت بمصادرة مركبة والده، بعد دهم منزل عائلته وتفتيشه.

وأفادت مصادر محلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد طلال زعاقيق (22 عامًا) عقب اقتحام بلدة بيت أمر شمالي المدينة جنوب الضفة المحتلة وتفتيش منزله والعبث بمحتوياته، ونقلته إلى معسكر "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.

وبيّنت المصادر أيضً، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مخيم عسكر شرقي نابلس شمال الضفة، خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم، عقب دهم المخيم، والمعتقلين هم؛ معتصم الرفاعي، أنيس الأشقر وبهاء أبو كشك.