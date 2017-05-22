  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

36 يوما على إضراب الكرامة

نقل أسرى مضربين للمستشفى بعد تدهور صحتهم

الإثنين 22 مايو 2017 06:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

نقل أسرى مضربين للمستشفى بعد تدهور صحتهم

أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام لليوم السادس والثلاثين على التوالي بات خطيرا ويتطّلب تحرّكاً فعلياً لإنقاذ حياتهم، خصوصا بعد الأنباء حول نقل أعداد كبيرة منهم في السّاعات الأخيرة إلى المستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحيّة.

ولفتت اللجنة، في بيان صحفي، الليلة، إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تُمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتضع العراقيل أمام حقّ أهالي المضربين والمؤسسات الحقوقية في الاطّلاع على أوضاعهم الصّحية، وأسماء وظروف من تمّ نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضحت أن إدارة السّجون كانت قد أقامت عيادات ميدانية داخل السّجون قبل بدء الإضراب، تفتقر لأدنى المعدّات الطّبية الأساسية التي تتناسب وحالة الخطورة الطارئة على حالات الأسرى المضربين، ويتمّ فيها مساومة الأسرى على تقديم العلاج لهم مقابل إنهائهم الإضراب، ويضع الأطباء في تلك العيادات أصنافا متعددة من الأطعمة تُعرض عليهم لابتزازهم، حسب شهادات موثّقة وردت عن عدد من الأسرى في عدة سجون.

وتابعت اللجنة أن إدارة السّجون قامت مؤخراً، وبعد تفاقم الوضع الصّحي للأسرى المضربين وسياسة الإهمال الطبي الطويلة التي مارستها بحقّهم؛ بنقل جميع المضربين إلى سجون قريبة من المستشفيات، كما أن مركبات الإسعاف تلازم أبواب السّجون وتنقل عشرات الأسرى الذين تتدهور صحّتهم  إلى المستشفيات.

وطالبت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، الّلجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، بالضغط على الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية، ومطالبتها بالكشف عن تطورات أوضاعهم الصّحية، محمّلة أطباء السّجون وإدارة مصلحة السّجون وكافة من تدخّلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضدّ الأسرى المضربين، المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

المصدر : قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb.php

الاحتلال ينقل مجموعة أسرى مضربين للمستشفى
thumb (2)

أجهزة السلطة تعتقل 6 أسرى محررين وطالبين
thumb (1)

نقل الأسير المضرب حافظ قندس للمستشفى

إضراب الكرامة يدخل يومه الـ30 وتحذيرات من تدهور الوضع الصحي للأسرى
thumb (4)

دفعة جديدة من أسرى حماس تنضم لإضراب الكرامة

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

فلسطينيون وعرب: #حماس_مش_ارهاب
منذ 5 ساعات

إصابات بمواجهات بعد اقتحام المستوطنين "قبر يوسف"
منذ 11 ساعة

حماس: تصريحات ترمب دعم للجلاد على حساب الضحية
منذ 11 ساعة

لماذا اختار الاحتلال عميله لاغتيال القائد مازن فقها ؟؟
منذ 13 ساعة

العمادي: نعمل مع أطراف دولية لحل أزمة كهرباء غزة
منذ 20 ساعة

الحكم بإعدام العملاء قتلة الشهيد مازن فقها

مقالات

انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

د. فايز ابو شمالة
ملف اغتيال فقهاء

ملف اغتيال فقهاء

حسام الدجني
فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

د. عصام شاور
في ذكرى النكبة (69)

في ذكرى النكبة (69)

د.يوسف رزقة