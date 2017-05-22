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في نابلس

إصابات بمواجهات بعد اقتحام المستوطنين "قبر يوسف"

الإثنين 22 مايو 2017 02:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بمواجهات بعد اقتحام المستوطنين "قبر يوسف"

قناة الأقصى - نابلس

اندلعت مواجهات عنيفة فجر الإثنين، بين شبان وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحام مئات المستوطنين لمنطقة "قبر يوسف" في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكر مراسلنا ان عشرات الجيبات العسكرية اقتحمت نابلس، ومحيط منطقة قبر يوسف وحاصرت مركزا تابعا لإطفائية بلدية نابلس، واحتجزوا مجموعة من رجال الإطفاء.

وتصدى الشبان الغاضبين لقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة، بينما أطلق الجنود الصهاينة الرصاص الحي والمطاطي وعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد مراسلنا بأن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل مع عشرات الاصابات بالاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في المواجهات التي اندلعت في منطقة قبر يوسف.

ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر "قبر يوسف"، والذي كان في السابق مسجداً إسلامياً، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات، من بلدة "بلاطة"، قبل أن تسيطر قوات الاحتلال عليه وتحوله إلى موقع يهودي بعد احتلال الضفة في أعقاب حرب عام 1967.

إصابات بمواجهات بعد اقتحام المستوطنين "قبر يوسف"
إصابات بمواجهات بعد اقتحام المستوطنين "قبر يوسف"
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