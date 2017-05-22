فلسطينيون وعرب: #حماس_مش_ارهاب

قناة الأقصى – خاص

استنكر ناشطون فلسطينيون وعرب ومسلمون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالإرهابية، وذلك من العاصمة السعودية الرياض.

وكان ترمب قال خلال قمة أمريكية إسلامية عُقدت في الرياض إن "حزب الله وحماس يمثلان أشكالا مختلفة من الإرهاب".

واستغرب رواد مواقع التواصل من حجم المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معبرين عن رفضهم لوصف حركة حماس بالإرهاب والدعوة لمحاربتها من دولة عربية إسلامية.

الناشط الفلسطيني رضوان الأخرس قال في تغريدة على تويتر: "حجم الرفض العربي الشعبي الكبير لوصف ترمب المقاومة الفلسطينية بالإرهاب هو أمر مبشر يدل على حجم الخير بالأمة والوعي النبيل".

وقال ياسر الزعاترة الكاتب والمحلل السياسي العربي، في تغريدة له: "#حماس_ليست_إرهابية .. تلك قناعة أمة، وقناعة أحرار العالم. لا تحتاج لهاشتاج. ترامب يدين كل مقاومة الشعب الفلسطيني وليس حماس وحدها".

عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق رفض هو الآخر في تغريدة له وصف الرئيس الأمريكي لحركة حماس بالإرهاب، معتبرا أنه انحياز صارخ للاحتلال الصهيوني، واصطفاف ضد قيم العدل والحرية.

رأي المعارضين لحماس؟

ناشطون كُثر من المعارضين لحماس عبروا عن رفضهم لتصريحات ترامب، وأجمعوا على أنها حركة مقاومة فلسطينية ولا يمكن السكوت على وصفها بالإرهاب، وقال أكثرهم إنه رغم اختلافهم السياسي معها إلّا أنهم لن يقبلوا بوصف حركة فلسطينية بالإرهاب.

وغرّد رجب النقيب قائلا: "حماس شرف الأمة ومن المؤسف أن يصفها ترامب بالإرهاب من السعودية التي لطالما بقيت داعمة لشعبنا وقضيته".

الناشط محمد الداية رأى أن إتهام ترامب لحماس بالإرهاب هو انحياز للرواية الصهيونية،" لكن ذلك لن يغير من حقيقة أن حماس هي رائدة النضال الوطني الفلسطيني".

رفض شعبي عربي

مغردون عرب وسعوديون أيضا أطلقوا هشتاق (#حماس_ليست_ارهابية")، وقال د.محسن المطيري في تغريدة على حسابه بتويتر:‏ "المحتل الصهيوني للأقصى المحاصر لشعب غزة هو الإرهابي الحقيقي، وعداء اليهود وقتالهم آخر الزمان أمر عقدي ثابت عند المسلمين".

أما عبدالله فرحات‏ فقال أيضا: "#حماس_ليست_ارهابية يا ترمب فشبابها وهبوا حياتهم فداء لفلسطين، وستستمر المقاومة لآخر مجاهد في حماس أو أي مسلم شريف".

ونشر د. باسم عامر على الهشتاق: " لم تكن حركات المقاومة على مدار التاريخ إرهابية، الإرهابيون هم المحتلون الغاصبون كالكيان الصهيوني قتلة الأطفال والنساء".

ورفضت حركة حماس بدورها، وصف الرئيس الأمريكي للحركة بالإرهاب. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: "تصريحات ترامب حول حماس ووصفها بالإرهاب مرفوضة وتشويه لسمعة مقاومة شعبنا وتحريض عليه، وهي انحياز كامل للاحتلال الصهيوني".

من جهته، أكد خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أن تهديد ترامب لحماس ووصفها بالإرهاب على مسمع قادة العرب وصمتهم، طعنة جديدة بخاصرة شعبنا وإعلان حرب عليه ومقاومته وتجريمها.