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قابلتها بالرفض

حماس: تصريحات ترمب دعم للجلاد على حساب الضحية

الأحد 21 مايو 2017 07:34 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: تصريحات ترمب دعم للجلاد على حساب الضحية

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصنيف الرئيس الأمريكي للحركة ضمن قائمة الإرهاب الدولية.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: "تصريحات الرئيس الأمريكي حول حماس ووصفها بالإرهاب مرفوضة وتشويه لسمعة مقاومة شعبنا وتحريض عليه".

وأضاف برهوم: "تصريحات ترمب انحياز كامل للاحتلال الصهيوني، فحماس حركة تحرر وطني تدافع بشكل مشروع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال .

وتابع برهوم:" الإرهاب هو الكيان الصهيوني الذي يمارس القتل الجماعي بحق أبناء شعبنا ويرتكب جرائم ضد الإنسانية بحصاره لقطاع غزة وبدعم وبغطاء أمريكي رسمي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال خلال قمة أمريكية إسلامية معقودة في العاصمة السعودية الرياض إن تنظيم داعش وحزب الله والقاعدة وحماس تمثل أشكالا مختلفة من الإرهاب.

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