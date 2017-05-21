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حماس: تصريحات عريقات دليل على أن غزة تتعرض لاستهداف مزدوج

الأحد 21 مايو 2017 07:22 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: تصريحات عريقات دليل على أن غزة تتعرض لاستهداف مزدوج

عدّ الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الأحد، تصريحات صائب عريقات دليل تأكيد على أن غزة تتعرض لاستهداف مزدوج من السلطة والاحتلال .

وقال برهوم إن إقرار صائب عريقات باستخدام رئيس السلطة محمود عباس أساليب وإجراءات قطع الكهرباء عن غزة ووقف دفع الفواتير هي للضغط على قطاع غزة وحركة حماس تتقاطع تماماً مع قرارات الاحتلال الصهيوني وإجراءاته ضد أهلنا في القطاع.

وأكد برهوم أن هذا الاستهداف المزدوج لقطاع غزة يراد به ضرب كل مقومات وعوامل صمود أهلنا وثباتهم، ودفعهم إلى القبول بأي مشاريع استسلام من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.

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