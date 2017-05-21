العمادي: نعمل مع أطراف دولية لحل أزمة كهرباء غزة

قناة الأقصى - غزة

أشار رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، اليوم الأحد، أن الأوضاع في قطاع غزة تتجه إلى الأسوأ، موضحًا أن بلاده تعمل مع أطراف دولية لحل أزمة كهرباء غزة.

وبيّن العمادي على هامش جولته لافتتاح مشاريع عدة تشرف عليها لجنته في القطاع، أنه لا يعتقد أن هناك انفراجه قريبة للأوضاع في غزة، مرجحًا بأن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ.

وذكر العمادي أن قطر تعمل مع عدة أطراف من بينها الأمم المتحدة والرباعية الدولية لإيجاد حل لأزمة الكهرباء في غزة والتي وصفها بالمعقدة.

كما خصمت حكومة الحمد الله نحو ثلث رواتب موظفي السلطة بغزة للشهر الثاني، ورفضت إعفاء محطة توليد كهرباء غزة من الضريبة، وقطعت رواتب بعض أسر الشهداء الجرحى، وهو ما فاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بغزة.

ويصل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين 4 ساعات يوميًا على أحسن حال بعد إيقاف عمل محطة التوليد الوحيدة بسبب نقص الوقود، وتعطل الخطوط المصرية المغذية لجنوب القطاع بشكل شبه دائم.