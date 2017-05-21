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بالصور : جماهير بيت لحم تشيّع الشهيدة فاطمة طقاطقة

الأحد 21 مايو 2017 04:13 م بتوقيت القدس المحتلة

جماهير بيت لحم تشيّع الشهيدة فاطمة طقاطقة

قناة الأقصى - بيت لحم

شيع الآلاف من المواطنين في محافظة بيت لحم، اليوم الأحد، جثمان الشهيدة فاطمة طقاطقة (16 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، إلى مثواها الأخير في مقبرة البلدة.

وكانت الشهيدة طقاطقة استشهدت أمس في مستشفى صهيوني، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال قبل حوالي شهرين، بحجة محاولتها القيام بعملية دهس عند مفترق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبا.

وانطلق الموكب الجنائزي من امام مستشفى بيت جالا الحكومي، مخترقا شارع القدس الخليل والطريق الالتفافي رقم 60 وصولا إلى منزل والدها حيث القيت نظرة الوداع الاخيرة عليها، ثم الصلاة عليها، بعدها ووريت الشهيدة الثرى في مقبرة البلدة.

يشار إلى أن طواقم الهلال الاحمر قد تسلمت فجر اليوم جثمان الشهيدة من قبل الاحتلال على الحاجز العسكري قرب قرية حوسان غربا.

جماهير بيت لحم تشيّع الشهيدة فاطمة طقاطقة
جماهير بيت لحم تشيّع الشهيدة فاطمة طقاطقة
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