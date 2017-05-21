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بعد الحكم عليه بالإعدام

بالصور والفيديو : المتخابر (هـ.ع) يصرخ في وجوه ضباط الموساد ويحيي المقاومة !

الأحد 21 مايو 2017 01:26 م بتوقيت القدس المحتلة

المتخابر (هـ.ع) يصرخ في وجوه ضباط الموساد ويحيي المقاومة !

قناة الأقصى - غزة

نُشرَ مقطع فيديو يُظهر ردة فعل أحد المتورطين بجريمة اغتيال المحرر مازن فقها قبل شهر ونصف أمام منزله غرب مدينة غزة، المتهم (ه. ع) بعد النطق بحكم الإعدام شنقًا عليه.

وصاح المتخابر (ه. ع) أثناء مغادرته لمقر هيئة القضاء العسكري غرب مدينة غزة، "تحيا المقاومة.. تحيا كتائب القسام".

وشن هجومًا على ضباط المخابرات الصهيونية الذين وصفهم بـ"قتلة أبنائنا"، بالقول: "أنتم خليتونا (جعلتم منا) عملاء على شعبنا.. وشعبنا سينتصر عليكم".

وعدد أسماء ضباط المخابرات الصهيونية الذين كان يتعامل معهم أثناء فترة تخابره، وقال: "من أبو رائد إلى سعيد وربيع شعبنا راح ينتصر عليكم يا مخابرات صهيونية من أولكم لأخركم".

وكانت محكمة الميدان العسكرية في غزة أصدرت الأحد، أحكامًا نهائية على 3 متورطين بجريمة اغتيال القائد بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مازن فقها، الذي اغتيل مؤخرًا أمام منزله جنوب مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إن محكمة الميدان حكمت على المدان بقضية اغتيال فقها (أ، ل) بالإعدام شنقًا حتى الموت، والمدان (هـ، ع) أيضًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، كما حكمت بالإعدام رميًا بالرصاص على المتهم (ع.ن).

كانت وزارة الداخلية بغزة كشفت في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل عملية اغتيال فقها ومنفذيها، مؤكدةً اعتقالها 45 عميلًا للاحتلال خلال عملية أمنية واسعة.

ونشرت اعترافات العملاء، وهم: العميل (أ، ل) 38 عاماً منفذ عملية الاغتيال، وهو عسكري مفصول من الخدمة، ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2004، والعميل الثاني (هـ. ع) من مواليد 1973 ويسكن مدينة غزة، وارتبط عام 1998، بالإضافة للعميل (ع، ن)38 عاماً، الذي كُلف من قبل ضباط مخابرات الاحتلال بمهام تصوير مسرح الجريمة وتحديد تفاصيله.

المتخابر (هـ.ع) يصرخ في وجوه ضباط الموساد ويحيي المقاومة !
المتخابر (هـ.ع) يصرخ في وجوه ضباط الموساد ويحيي المقاومة !
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