الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالقدس المحتلة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الاحد، حملات دهم لعدد من منازل المواطنين في أحياء مختلفة من مدينة القدس اعتقلت خلالها تسعة مواطنين. وأفادت لجنة أهالي أسرى القدس بأن الاعتقالات شملت من حي شعفاط وسط القدس المحتلة كلاً من: الأسير المحرر ناصر الدين أبو خضير، ومحمد سعيد أبو خضير وأمير مجدي أبو خضير. كما اعتقلت الأسير المحرر محمد الشلبي، من البلدة القديمة، والفتى المحرر أنس علي أبو عصب من بلدة العيسوية وسط القدس. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين: أمجد محمد ربيع، وعلي جمال ربيع من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، في حين اعتقلت ليلة أمس الشاب مهدي أبو سنينة من طريق الواد داخل البلدة القديمة. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الشاب محمد أحمد العباسي (20 عاما) من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه بالضرب.