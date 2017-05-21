  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالقدس المحتلة

الأحد 21 مايو 2017 09:07 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالقدس المحتلة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الاحد، حملات دهم لعدد من منازل المواطنين في أحياء مختلفة من مدينة القدس اعتقلت خلالها تسعة مواطنين. وأفادت لجنة أهالي أسرى القدس بأن الاعتقالات شملت من حي شعفاط وسط القدس المحتلة كلاً من: الأسير المحرر ناصر الدين أبو خضير، ومحمد سعيد أبو خضير وأمير مجدي أبو خضير. كما اعتقلت الأسير المحرر محمد الشلبي، من البلدة القديمة، والفتى المحرر أنس علي أبو عصب من بلدة العيسوية وسط القدس. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين: أمجد محمد ربيع، وعلي جمال ربيع من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، في حين اعتقلت ليلة أمس الشاب مهدي أبو سنينة من طريق الواد داخل البلدة القديمة. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الشاب محمد أحمد العباسي (20 عاما) من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه بالضرب.
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
18581615_1922344951141249_3045518074690524660_n

الاحتلال يغلق البلدة القديمة من القدس المحتلة
18619964_722029164669269_5177461007476724122_n

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري لأسير مضرب عن الطعام
thumb.php

الاحتلال ينقل مجموعة أسرى مضربين للمستشفى

مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
18486325_1552794861464076_925327527494524995_n

فلسطين تنتفض في كافة مدنها ضد الاحتلال في جمعة الغضب للأسرى

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

إضراب الكرامة يدخل يومه الـ35 ولا مفاوضات مع الأسرى المضربين
منذ ساعة

313 شهيداً بانتفاضة القدس
منذ 7 ساعات

تسليم جثمان الشهيدة طقاطقة
منذ 19 ساعة

مطالب عباس من ترامب لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية
منذ 13 ساعة

استشهاد الفتاة فاطمة طقاطقة متأثرة بجراحها بإصابتها خلال عملية دهس
منذ 20 ساعة

الاحتلال يغلق البلدة القديمة من القدس المحتلة

مقالات

انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

د. فايز ابو شمالة
ملف اغتيال فقهاء

ملف اغتيال فقهاء

حسام الدجني
فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

د. عصام شاور
في ذكرى النكبة (69)

في ذكرى النكبة (69)

د.يوسف رزقة