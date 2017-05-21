إضراب الكرامة يدخل يومه الـ35 ولا مفاوضات مع الأسرى المضربين

قناة الأقصى - غزة

يواصل نحو 1600 أسير في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابهم المفتوح عن الطعام "معركة الحرية والكرامة"، لليوم الـ35 على التوالي، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حقّقوها سابقاً، من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر. وأشارت اللجنة إلى أن محاولات جهاز المخابرات الصهيوني "الشاباك" وإدارة مصلحة السجون تدور وبشكل مكثّف في فلك اختراق حالة تماسك الإضراب داخل السّجون عبر بثّ أخبار عن إحراز تقدّم، وتقديم تفاصيل وحيثيات واقتراحات تطوف بها إدارة مصلحة السجون على بعض السجون وعبر بعض القنوات، وتسوّقها إعلامياً على أنها تقدّم تم إنجازه. وأضافت أن هذه المحاولات تهدف لكسر الإضراب وإضعاف الإسناد الشعبي والضغط على الأسرى المضربين، وهي الأداة والأسلوب الأكثر توظيفاً في الأيام الأخيرة من قبل إدارة مصلحة السجون و"الشاباك"، علماً أن قيادة الإضراب ما زالت تدير المعركة بإحكام وتتولّى زمام الأمر باقتدار، وهي فقط عنوان الحل والعقد كما ورد. وأوضحت الّلجنة أن حالة تصدّع الموقف الصهيوني الأخير برفض التفاوض مع الأسرى المضربين فرضه التماسك الأسطوري لقيادة الإضراب في كافة قلاعه الصامدة، كما أن الندّية التي فرضها استمرار الصمود والجَلَد الفائق لكافّة الأسرى المضربين وقيادتهم خلق أرضية مهيأة لمفاوضات مشرّفة قد تحدث في أي لحظة لتحقيق المطالب العادلة والإنسانية المعلنة، ومن خلال قيادة الإضراب فقط. واختتمت الّلجنة بيانها التّوضيحي بأن الإضراب مستمرّ ويدخل يومه الخامس والثلاثين في مرحلة هي الأقسى والأصعب والأخطر، وهو بأمسّ الحاجة أكثر من أي وقت مضى لتصاعد الإسناد الشعبي والإعلامي الضاغط لتحقيق الانتصار. وتتواصل الفعاليات المساندة للأسرى المضربين في جميع محافظات الوطن، ودعت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب إلى تكثيف الجهود والعمل يداً بيد في هذه المرحلة الحسّاسة والحاسمة وبشكل موحّد، وضمن برنامج فعاليات واحد للأسبوع المقبل نصرة لمعركة الحرية والكرامة، كما دعت إلى اضراب شامل الاثنين المقبل، دعما واسنادا للأسرى.