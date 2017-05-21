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تسليم جثمان الشهيدة طقاطقة

الأحد 21 مايو 2017 02:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

تسليم جثمان الشهيدة طقاطقة

سلمت سلطات الاحتلال الليلة جثمان الشهيدة الطفلة فاطمة جبريل عايد طقاطقة (١٥ عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال سلمت جثمان الطفلة القاضي عند حاجز بلدة حوسان غرب بيت لحم.

واستشهدت الطفلة طقاطقة مساء اليوم السبت، متأثرة بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل نحو شهرين على مفرق "عتصيون" جنوب بيت لحم.

وكان جنود الاحتلال أعدموا الطفلة طقاطقة بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس، وأصيبت حينها بجروح خطيرة، وكانت تتلقى العلاج في أحد مستشفيات الاحتلال إلى أن أعلن عن استشهادها مساء اليوم.

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