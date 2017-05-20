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ترامب يزور السعودية

السبت 20 مايو 2017 02:24 م بتوقيت القدس المحتلة

ترامب يزور السعودية

قناة الأقصى - الرياض

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية، الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقبلي ترامب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ويعقد الملك سلمان وترامب في وقت لاحق من اليوم قمة سعودية أمريكية تركز على تعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وتستضيف المملكة، السبت والأحد، قمة تشاورية خليجية، و3 قمم ستجمع ترامب مع العاهل السعودي، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.

ويرتقب مشاركة 55 قائداً، وممثلاً عن دول العالم الإسلامي في القمم الثلاث، بالإضافة إلى ترامب.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن مستوى تمثيل الدول المشاركة في القمة العربية الأمريكية الإسلامية سيكون غير مسبوق، متوقعا مشاركة 37 قائداً من ملوك ورؤساء و6 رؤساء حكومات.

وستكون زيارة ترامب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له، منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.

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