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الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري لأسير مضرب عن الطعام

السبت 20 مايو 2017 01:28 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري لأسير مضرب عن الطعام

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

جددت محكمة الاحتلال في معتقل عوفر الاعتقال الاداري للأسير إبراهيم عبد الله العروج (33 سنة ) من بيت لحم لمدة 4 أشهر، للمرة الرابعة على التوالي .

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر "العروج" بعد اقتحام منزله في الخامس والعشرين من يناير 2016، وخضع لتحقيق قاسٍ جداً في كل من مركز تحقيق عسقلان وتوقيف المسكوبية بتهمه الانتماء إلى حركة حماس، وتعرض للضرب والتنكيل دون إثبات أي تهمة.

وأصدر الاحتلال قراراً إدارياً بحق الأسير العروج لمدة 6 أشهر، جددها له لمرة ثانية لستة أشهر جديدة ثم لمرة ثالثة لمدة 4 أشهر، ثم رابعة بحيث أمضى 16 شهراً في الاعتقال الإداري.

يذكر أن العروج هو أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى 6 سنوات وكان آخر اعتقال له في 13/3/2014، وأمضى عام ونصف في الاعتقال الإداري قبل إطلاق سراحه حيث أعيد اعتقاله مرة أخرى في يناير من العام الماضي.

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