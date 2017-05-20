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خلال اتصال هاتفي

هنية يبحث عدة قضايا مع نائب وزير الخارجية الروسي

السبت 20 مايو 2017 01:13 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يبحث عدة قضايا مع نائب وزير الخارجية الروسي

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى خلال الاتصال نقاش معمّق حول العديد من القضايا المهمة ومن بينها قضية الأسرى المضربين عن الطعام والعلاقات الثنائية بين الجانبين، والدور الروسي في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وبحث هنية مع بوغدانوف الوثيقة السياسية التي أصدرتها حركة حماس، حيث كانت روسيا قد رحبت بهذه الوثيقة، فيما تم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وحريته.

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