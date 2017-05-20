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بعد تدهور صحتهم

الاحتلال ينقل مجموعة أسرى مضربين للمستشفى

السبت 20 مايو 2017 11:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال ينقل مجموعة أسرى مضربين للمستشفى

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال، إن إدارة السجون نقلت مجموعة من الأسرى المضربين عن الطعام إلى مستشفى "برزلاي"، بعد توقف عدد منهم عن شرب الماء تدريجيا، ووصولهم لمرحلة صحية صعبة.

وأوضح خالد محاجنة محامي نادي الأسير، نقلا عن الأسير المضرب محمد أبو الرب من جنين والمعتقل في سجن "عسقلان"، أن إدارة السجن تمارس ضغوطا كبيرة على الأسرى، عدا عن استمرارها بالإجراءات التنكيلية بحقهم، وفرض العقوبات عليهم.

وأفاد الأسير أبو الرب بأن إدارة سجن "عسقلان" حولت أحد الأقسام إلى عيادة ميدانية تفتقر لأيّ معدات طبية، وأن ما تحاول فعله هناك فقط عرض "الجلوكوز" على الأسرى، الذين يرفضون بالمقابل أخذه.

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