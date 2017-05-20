الرجوب يدعو لمساندة واسعة للأسرى المضربين

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

قال نايف الرجوب النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في محافظة الخليل بالضفة المحتلة، إنه يتوجب على الكل الفلسطيني أن يدرك أن قضية الأسرى هي قضيته والقيام بالواجب في إنجاحها.

ودعا الرجوب في تصريح صحفي، الكل الفلسطيني إلى خدمة قضية الأسرى، كل شخص على قدر استطاعته بدءً بالسلطة التي تملك الكثير من الإمكانات لو كانت معنيةً بقضيتهم، وفق قوله.

وطالب الرجوب بوقفة جادة لمساندة الأسرى في تحقيق أهدافهم المرجوة من إضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكداً أن لحظة النصر وتحقيق مطالبة الأسرى باتت قريبة.