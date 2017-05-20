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السيد: مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبنا

السبت 20 مايو 2017 08:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

السيد: مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبنا

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

أكد القائد القسامي الأسير عباس السيد أنهم ماضون في الإضراب المفتوح عن الطعام إسنادًا لمعركة الأمعاء الخاوية حتى تحقيق مطالبهم ولا تراجع حتى باستشهادهم.

وأشار السيد في رسالته إلى أن إدارة مصلحة السجون تتعمد الضغط عليهم بانتهاجها سياسة التنقلات المتكررة ومنع زيارات المحامين عنهم من أجل قطع التواصل بينهم وبين اخوانهم المضربين في كافة السجون.

كما تحدث السيد في رسالته عن الموقف السلبي للصيب الأحمر والتقصير بحق الأسرى المضربين، حيث يفترض أن يقوم الصليب بزيارة المضربين بشكل دوري إلّا أنه اكتفى بزيارة إعداد محدودة من الأسرى وبشكل متقطع.

كما تقدم الأسير القسامي برفع شكاوى لإدارة مصلحة السجون باسم كافة الأسرى المضربين معه بكل ما يتعلق من السياسات العقابية التي تفرضها إدارة السجون بحقهم.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام في معركة الحرية والكرامة لليوم الـ 34 على التوالي.

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