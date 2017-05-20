الأسرى يواصلون إضرابهم لليوم الـ 34

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

يواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابهم المفتوح عن الطعام في معركة الحرية والكرامة، لليوم الـ 34 على التوالي.

وأوضحت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن قيادة الإضراب ما زالت تمسك وبقوّة بزمام إدارة إضراب الحرية والكرامة والمفاوضات التي تجري في هذا الإطار، وذلك في أصعب مراحل الإضراب وأشدّها حساسية.

وأشارت إلى أن ذلك تجلّى عقب قرار الحكومة الصهيونية قبل أيام بتكليف رئيس "الشاباك" وإدارة مصلحة السّجون بضرورة إنهاء الإضراب قبل زيارة الرئيس الأميركي ترامب للمنطقة؛ حتى لو أدّى ذلك إلى الاستجابة لمعظم مطالب قيادة الإضراب.

وأضافت اللجنة أن هذا التطور في الأحداث وموقف الحكومة الصهيونية، يعكس رضوخاً واضحاً أمام الإضراب بل وتصاعده بعد 34 يوماً.

وشددت على أن الأسرى المضربين يعوّلون في ثباتهم على إرادتهم، وعلى جماهير الشعب الفلسطيني، ويناشدونهم بتكثيف الفعاليات المساندة لهم والتي ستكون عاملاً أساسياً في حسم المعركة في أصعب مراحلها وأكثرها حساسية.

ويخوض الأسرى معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، لتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال منها، وأبرزها: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب المشروعة.