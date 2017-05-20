مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة

قناة الأقصى -الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، عدداً من الشبان خلال اقتحامها بلدات ومدن الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما قامت قوات الاحتلال بتكسير أقفال أبواب المحلات بمنطقة الزاوية في المدينة.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بشار حسن سلمي بعد الاعتداء عليه بالضرب، خلال مواجهات على مدخلها الشرقي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد نايفة بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة قضاء طولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يعقوب حماد بمخيم عايدة، وسلمت الشاب محمد رزينة بلاغاً لمقابلة مخابراتها، كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة الخضر جنوبي المدينة، وداهمت منازل المواطنين.