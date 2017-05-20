  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بالصور : مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة

السبت 20 مايو 2017 06:32 ص بتوقيت القدس المحتلة

مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة

قناة الأقصى -الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، عدداً من الشبان خلال اقتحامها بلدات ومدن الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما قامت قوات الاحتلال بتكسير أقفال أبواب المحلات بمنطقة الزاوية في المدينة.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بشار حسن سلمي بعد الاعتداء عليه بالضرب، خلال مواجهات على مدخلها الشرقي.

  واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد نايفة بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة قضاء طولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يعقوب حماد بمخيم عايدة، وسلمت الشاب محمد رزينة بلاغاً لمقابلة مخابراتها، كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة الخضر جنوبي المدينة، وداهمت منازل المواطنين.

مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

أجهزة السلطة بالضفة تعتقل 9 مواطنين بينهم صحفي
18519646_1944791942469051_7328266860711072053_n

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً بالضفة ومواجهات بمخيم الدهيشة
57d133a7c36188e9188b4618

الانتخابات المحلية بالضفة..عقاب شعبي لتغول السلطة
18446995_1543019859108243_4332067055264853963_n

مشاركة ضعيفة في الانتخابات المحلية بالضفة
thumb.php

بدء الاقتراع بالانتخابات المحلية بالضفة دون غزة

الأخبار الرئيسية

منذ 9 ساعات

الأقصى تعرض فيلم "الحاج بركات" رصاصة انطلقت من الخليل
منذ 8 ساعات

ماذا أرسلت تالا لوالدها الأسير القسامي عبد الله البرغوثي ؟
منذ 13 ساعة

فلسطين تنتفض في كافة مدنها ضد الاحتلال في جمعة الغضب للأسرى
منذ 16 ساعة

انطلاق مسيرات داعمة للأسرى في الضفة وغزة
منذ الأمس

قناة الأقصى تحتفل بمسلسل "بوابة السماء"
منذ 22 ساعة

إضراب الأسرى عن الطعام يدخل اليوم الـ33 على التوالي
منذ 22 ساعة

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل

مقالات

ملف اغتيال فقهاء

ملف اغتيال فقهاء

حسام الدجني
فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

د. عصام شاور
في ذكرى النكبة (69)

في ذكرى النكبة (69)

د.يوسف رزقة
المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد

المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد

محسن صالح