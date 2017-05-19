أبو زهري: قضية الأسرى تحظى بأولوية كبيرة وهدفنا تحرير فلسطين

قناة الأقصى - لبنان

قال القيادي في حركة (حماس) سامي أبو زهري إن قضية الأسرى تحظى بأولوية كبيرة لدى الحركة، مؤكدًا أن الحركة "لا تتضامن مع الأسرى فحسب، بل تعمل على تحريرهم والإفراج عنهم".

ونبه أبو زهري خلال لقاء جماهيري في مخيم الرشيدية جنوبي لبنان في الذكرى 69 للنكبة، في إطار جولة تفقدية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين هناك، إلى أن هدف حركة حماس هو "تحرير كل أرض فلسطين".

وجدد القيادي التأكيد على عدم اعتراف حركته بالاحتلال، عادًا قضية اللاجئين هي مسألة وقت وسيعودون إلى أرضهم، وأن حماس تبذل كل ما بوسعها من أجل تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

وشدد أبو زهري على أن قطاع غزة سيبقى قاعدة للمقاومة، مضيفًا: "ستبقى المقاومة فيه تتجهز وتستعد حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة".

وأكد خلال زيارته خيمة الاعتصام التضامنية مع الأسرى في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق عودة شعبنا إلى أرضه التي هجر منها، مشددًا على التمسك بحق عودة اللاجئين.

وحيا أبو زهري الأسرى في سجون الاحتلال، مباركاً الخيمة التضامنية في المخيم، مؤكدًا وقوف شعبنا الفلسطيني في الداخل والتشات خلف قضيتهم.