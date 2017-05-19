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بعد حفل تخرجها من الجامعة

ماذا أرسلت تالا لوالدها الأسير القسامي عبد الله البرغوثي ؟

الجمعة 19 مايو 2017 10:15 م بتوقيت القدس المحتلة

ماذا أرسلت تالا لوالدها الأسير القسامي عبد الله البرغوثي ؟

أرسلت ابنة الاسير القسامي القائد عبد الله البرغوثي رسالة لوالدها عبر صفحتها الشخصية في "الفيسبوك" بعد حفل تخرجها من الجامعة .

تالا البرغوثي خاطبت والدها مرسلة إليه رسالة من الكبرياء والصمود، وعاهدته أن تستمر في النجاح والتقدم، على الرغم من أنه صاحب أعظم أحكام السجن في التاريخ.

عبد الله غالب عبد الله البرغوثي (ولد في 1972م، الكويت) مهندس وقائد كتائب عز الدين القسام في الضفة المحتلة، أسير في سجون الاحتلال، يقضي حاليا حكماً من أعظم الأحكام في التاريخ بالسجن المؤبد 67 مرة، إضافة إلى خمسة آلاف ومائتي (5200) عام؛ لمسؤوليته عن مقتل 67 مستوطنا صهيونيا في سلسلة عمليات نفذت بين العامين 2000 و2003م. يعتبر خليفة الشهيد يحيى عياش. تنحدر أصوله من بلدة بيت ريما في فلسطين.

نص الرسالة

رسالة ربما لن تصل..

لقد تخرجتُ اليوم يا أبي، آاه لو تعلمَ كم من وقتٍ قضيتُ وأنا أبحثُ عنكَ بين الحضور، رأيتُ ضحكاتِ الآباءِ كلهِم إلا ضحكتكِ أنت، وكأنني لم أرى ضحكةً في الوجودِ كلّه..

كلُ الفتياتِ غمرنهنَّ آباءهنَّ، إلا أنا يا أبي؛ غمرني الشوقُ اليك، والغصةُ لغيابك..

لكنني قويةٌ صامدةٌ بك يا أبي، فأنت من قهرت سجانك بأمعائك الخاوية..

وأنت الذي منحت هذا الشعب كرامة مقدارها عدد سنوات حكمك "67 مؤبدا"..

أعدك أن أكمل نجاحي الذي بدأت به يا أبي؛ وأعدك أن أحافظ على هذا المقعد الفارغ في كل فرحة من فرحات حياتي، فهو مليء بالحب والحنين لك أنت.. ❤

المرسل: تالا عبد الله البرغوثي

المرسل إليه: الأسير الباسل، عبد الله البرغوثي، صاحب أطول حكم في التاريخ.. "67" مؤبد و 5200 سنة!

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