الأقصى تعرض فيلم "الحاج بركات" رصاصة انطلقت من الخليل

قناة الأقصى - غزة

عرضت قناة الأقصى الفضائية مساء اليوم الجمعة، فيلما وثائقياً بعنوان "الحاج بركات" رصاصة انطلقت من الخليل، والذي يروي سيرة الشهيد القسامي محمد عزيز رشدي، من مخيم العروب قرب الخليل بالضفة المحتلة.



وكشف الفيلم الذي أنتجته قناة الأقصى مشاهد من العمليات البطولية التي شارك وخطط فيها الشهيد القسامي القائد محمد رشدي ، والتي تجاوزت أكثر من 56 عملية ضد الاحتلال .



وجسّد الفيلم السيرة الجهادية للشهيد رشدي الذي زرع خلايا كتائب القسام في كل أنحاء الضفة ، والتقى بالقادة يحيى عياش ومحيي الدين الشريف ومحمد الضيف.

واتهم الاحتلال الشهيد رشدي بالعديد من القضايا والعمليات أجملها العدو بالمشاركة والتخطيط والتنفيذ والإعداد لأكثر من 56 عملية عسكرية في المنطقة كان من أبزرها: إيواء مطاردي القسام، وحلقة الوصل لخلايا القسام في الضفة المحتلة، وقتل كولونيل متقاعد في الجيش الصهيوني عام 1993 يدعى موردخاي ليبتن من قرب من مغتصبة إفراتا، وقتل الكابتن كوبي ومرافقه وجرح آخر قرب بلدة دورا قضاء الخليل والعديد العديد من التهم الأخرى التي توجها البطل باختطاف يارون حاييم وقتله ردا على جريمة الاحتلال بقتل زميله وأخيه مطارد كتائب القسام ماهر أبو سرور والتمثيل بجثته وذلك بعد أسبوع من هذه الحادثة البشعة.

وأصبح الشهيد رشدي أحد أهم المطلوبين للاحتلال من تاريخ 20/5 /1993، الى أن استشهد بعد ساعات من توقيع اتفاق أوسلو، حيث ارتقى الشهيد محمد رشدي بمعية مجموعة من كتائب القسام في مهمة جهادية في وادي سعير قرب الخليل، وأثناء اشتباك مسلح مع قوة صهيونية كانت هناك أصيب محمد بجروح فطلب من زملائه محمدوخالد الزير وعبد الرحمن حمدان وإبراهيم سلامة أن ينسحبوا وأن يبقى هو يغطي انسحابهم فقاتل حتى استشهد بعد إصابته بصاروخ فقع عينه وحطم جمجمته فاستشهد البطل واعترف العدو بمقتل ستة من جنوده في المعركة.

