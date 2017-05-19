انطلاق مسيرات داعمة للأسرى في الضفة وغزة

انطلقت مسيرات جماهيرية في الضفة المحتلة وقطاع غزة باتجاه نقاط التماس داعمة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الـ 33 على التوالي، وتنديداً باستمرار الحصار المفروض على غزة.

ففي قطاع غزة أشعل عدد من الشبان الإطارات على حدود شرق خانيونس - خزاعة وقبالة صوفا شرق رفح، وقبالة بوابة المدرسة العسكرية شرق البريج على حدود وسط القطاع، و قرب السياج الفاصل في " ناحل عوز" شرق مدينة غزة.

وفي الضفة والقدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدد من مناطق التماس، حيث انطلقت مسيرة باتجاه حاجز قلنديا شمال القدس إسنادا لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي رام الله انطلقت مسيرة من قرية عابود وقرى غرب رام الله، كما أفيد بوجود مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وفي نابلس، أصيبت الصحفية أمون الشيخ، خلال تغطيتها للمواجهات على مدخل بلدة بيت دجن شرق نابلس، كما أفيد عن اندلاع مواجهات أخرى عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة بيتا جنوب نابلس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية منذ ساعات صباح اليوم