إضراب الأسرى عن الطعام يدخل اليوم الـ33 على التوالي

يواصل اليوم الجمعة، نحو 1600 أسير فلسطيني إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ33 على التوالي، يتقدمهم القادة إبراهيم حامد، وكريم يونس، وأحمد سعدات.

وجاء قرار الإضراب بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع "إدارة المعتقلات" الإسرائيلية لتحسين أوضاعهم، واحتجاجا على الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم، حيث وصل عدد الأسرى المضربين عن الطعام حتى الآن إلى نحو 1800 أسير، والعدد مرشح للزيادة مع مرور الأيام وتصاعد الإضراب.

ويلقى هذا الإضراب دعما جماهيريا واسعا، في ظل وجود (1200) أسير مريض، من بينهم (21) مصابا بمرض السرطان، و(17) يعانون من مشاكل في القلب.

وتتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى، داخل الوطن، وخارجه، عدا عن الحراك الرسمي، والدبلوماسي، لمساندتهم ودعمهم.

فقد دعت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في غزة، إلى يوم غضب ونفير عام، الجمعة، وإشعال نقاط التماس بالضفة والقدس وغزة؛ نصرة للأسرى المضربين.

كما أكدت في مؤتمر مشترك عقد مساء أمس في ساحة السرايا وسط غزة، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استشهاد أي أسير فلسطيني، وأن خيارات الرد بيد المقاومة كثيرة وحاضرة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 7000 أسير، من بينهم 330 أسيرا من قطاع غزة، و680 أسيرا من القدس وأراضي عام 1948، و6000 أسير من الضفة المحتلة، و 34 أسيراً من جنسيات عربية.