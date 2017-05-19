مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، جرافة وخطوا شعارات عنصرية في قرية بورين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية شمال الضفة، إن هذه الجرافة يملكها المواطن عبد العظيم إدريس، موضحا أن المستوطنين خطوا شعارات معادية للفلسطينين.