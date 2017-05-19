  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

الجمعة 19 مايو 2017 08:43 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، جرافة وخطوا شعارات عنصرية في قرية بورين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية شمال الضفة، إن هذه الجرافة يملكها المواطن عبد العظيم إدريس، موضحا أن المستوطنين خطوا شعارات معادية للفلسطينين.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
159115b0928d74_NGKLMFIPEJHQO

مستوطنون يُعطبون مركبات فلسطينية ويخطون شعارات عنصرية
2cccc28e9b26dd42ac0ee37f4e001062

مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في جنين
مستوطنون

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية بموقع بجنين
9998802335

الاحتلال يواصل تجريف أراض جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابا من قباطية جنوب جنين

الأخبار الرئيسية

منذ 12 ساعة

قناة الأقصى تحتفل بمسلسل "بوابة السماء"
منذ ساعة

إضراب الأسرى عن الطعام يدخل اليوم الـ33 على التوالي
منذ ساعة

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل
منذ 8 ساعات

حماس تنظم وقفة تنديدًا بالحصار ونصرة للأسرى بخانيونس
منذ 16 ساعة

الأذرع العسكرية تدعو للنفير والغضب العام نصرةً للأسرى
منذ 19 ساعة

تحديد موعد النطق النهائي بالحكم على قتلة فقها
منذ 21 ساعة

شهيد و3 إصابات برصاص مستوطن قرب حوارة

مقالات

ملف اغتيال فقهاء

ملف اغتيال فقهاء

حسام الدجني
فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

د. عصام شاور
في ذكرى النكبة (69)

في ذكرى النكبة (69)

د.يوسف رزقة
المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد

المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد

محسن صالح