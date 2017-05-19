الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية وأمنية أن المعتقلين هم صهيب أبو حسين، ويوسف عمرو، والأسير المحرر المهندس عيسى الجعبري الذي تم مصادرة سيارته.