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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل

الجمعة 19 مايو 2017 08:30 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية وأمنية أن المعتقلين هم صهيب أبو حسين، ويوسف عمرو، والأسير المحرر المهندس عيسى الجعبري الذي تم مصادرة سيارته.

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