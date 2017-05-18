قناة الأقصى تحتفل بمسلسل "بوابة السماء"

قناة الأقصى – غزة

أقامت قناة الأقصى الفضائية مساء اليوم الخميس حفل افتتاح رسمي لمسلسلها الدرامي الجديد "بوابة السماء" والذي يعرض بشكل يومي خلال شهر رمضان الفضيل.

وحضر حفل الافتتاح مجموعة من الشخصيات الفصائلية والأكاديمية وقادة المقاومة ونخبة من المثقفين والأكاديميين، إضافة إلى حشد كبير من المواطنين.

وأقيم حفل الافتتاح في مدينة الإنتاج بخان يونس والتي تحاكي أزقة وشوارع مدينة القدس، وتجسد واقع المقدسيين المؤلم مع الاحتلال الصهيوني.

يذكر أن مسلسل "بوابة السماء" درامي يحاكي واقع المقدسيين في مدينة القدس المحتلة وانتهاكات الاحتلال بحقهم.

ويسلط المسلسل الذي سيعرض في شهر رمضان الضوءَ على حجم الصمود والثبات الذي يسطره المقدسيون في وجه العنصرية الصهيونية بعد أن تخلي العرب عنهم.

ويشرح مدي حاجة أهل القدس إلي الدعم والمساندة لثباتهم على هذه الأرض في ظل فرض الاحتلال الضرائب الباهظة عليهم في محاولة بائسة لتهجيرهم من منازلهم.

وتصور أحداث المسلسل داخل مدينة إنتاج إعلامية تحاكي أزقة وشوارع مدينة القدس، وتجسد واقع المقدسيين المؤلم مع الاحتلال الصهيوني.

ويأتي مسلسل بوابة السماء ضمن باكورة أعمال فضائية الأقصى الدرامية التي بدأتها منذ أعوام ففي كل عام تحدث نقلة نوعية في تاريخ الدراما الفلسطينية تعالج فيها كافة قضايا الشعب الفلسطيني وهمومه التي فرضها الاحتلال منذ عام 48.

وشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين الفلسطينيين، الذين أدوا أدوارهم بكل تفاصيلها وبإتقان.