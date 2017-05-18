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تحديد موعد النطق النهائي بالحكم على قتلة فقها

الخميس 18 مايو 2017 02:55 م بتوقيت القدس المحتلة

تحديد موعد النطق النهائي بالحكم على قتلة فقها

أعلن النائب العام العسكري، أن النطق بالحكم على المتهمين الثلاثة في قضية اغتيال مازن فقها، سيكون يوم الأحد المقبل بعد انتهاء الجلسات اليوم الخميس.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، عقدت أول أمس الثلاثاء مؤتمراً صحفياً كشفت خلاله تفاصيل عملية اغتيال فقها في مدينة غزة.

ونشرت الوزارة اعترافات العملاء الثلاثة المتورطين باغتيال فقها وهم: العميل (أ، ل) 38 عاماً منفذ عملية الاغتيال، وهو عسكري مفصول من الخدمة، أنه ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2004، والعميل الثاني (هـ. ع) من مواليد 1973 ويسكن مدينة غزة، وارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 1998، بالإضافة للعميل (ع، ن)38 عاماً، الذي كُلف من قبل ضباط مخابرات الاحتلال بمهام تصوير مسرح الجريمة وتحديد تفاصيله.

واغتيل فقها في 24 مارس الماضي بإطلاق الرصاص عليه من مسدس كاتم للصوت أمام منزله في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ويتهمه الاحتلال بالوقوف خلف عمليات المقاومة في الضفة المحتلة.

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