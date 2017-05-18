أجهزة السلطة تعتقل 6 أسرى محررين وطالبين

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية هجمتها بحق أبناء حركة حماس ومناصريها، حيث اعتقلت 8 بينهم 6 أسرى محررين وجامعيان، كما استدعت 4 آخرين للمقابلة في مقراتها وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي بيت لحم اعتقل جهاز الوقائي الأسير المحرر هشام ردايدة من العبيدية بعد استدعائه صباح اليوم، فيما استدعت المخابرات الشاب بلال عياد للمقابلة في مقراتها يوم الخميس المقبل.

وفي رام الله استدعت المخابرات الطالب في الكلية الجامعية للعلوم التربوية إسلام حطاب للمقابلة يوم السبت القادم، علماً أنها أفرجت عنه اليوم عقب اعتقاله يوم أمس.

إلى ذلك اعتقل الأمن الوقائي في سلفيت طالب الماجستير الأستاذ محمد عمر مطر نجل الوزير السابق عمر عبد الرازق، والأسير المحرر عبد الرحيم شاهين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما مساء اليوم.

في السياق اعتقل جهاز الوقائي في نابلس الأسير المحرر أحمد عواد من منزله، كما استدعى الشاب أيمن عليوي للمقابلة في مقراته صباح اليوم.

وفي طولكرم اعتقل الوقائي الأسير المحرر محمد الهمشري، والأسير المحرر صبحي دعابس بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما أمس.

وأما في طوباس فقد اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر عمار دراغمة بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، كما استدعى الشاب محمد بشارات للمقابلة في مقراته، فيما لا تزال المخابرات تحتجز الطالب في الصحافة والإعلام بالكلية العصرية أكرم بني عودة بعد استدعائه للمقابلة صباح اليوم.