اعتقالات في اقتحام الاحتلال مناطق من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل عدة قرى وبلدات في الضفة المحتلة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الشبان.

وأكد مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت كلا من مخيم شعفاط شرق القدس وبلدة تل جنوب نابلس، ومخيم العروب شمال الخليل، ومدينة قلقيلية، وبلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، وبلدة الهاشمية قضاء جنين، وبلدة طمون قضاء طوباس، ومناطق أخرى.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وعاثت فيها خرابا واعتقلت عددا من الشبان.

وتشن قوات الاحتلال بشكل يومي حملات مداهمة لمنازل المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة منذ اندلاع انتفاضة القدس.