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مسيرة شمال القطاع تنديداً بالمؤامرة والحصار على غزة

الأربعاء 17 مايو 2017 09:43 م بتوقيت القدس المحتلة

مسيرة شمال القطاع تنديداً بالمؤامرة والحصار على غزة

قناة الأقصى - غزة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأربعاء، مسيرة جماهيرية حاشدة شمال قطاع غزة تنديداً بالمؤامرة على غزة وتشديد الحصار عليها.

وشارك في المسيرة التي انطلقت اليوم الأربعاء، بعد صلاة المغرب من مسجد الخلفاء الراشدين بمخيم جباليا المئات من المواطنين وأنصار الحركة، رافعين شعارات منددة بالمؤامرة على غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة فتحي حماد، في كلمته خلال المسيرة، أن المؤامرة على القطاع ستتحطم على صخرة صمود وجهاد أبناء شعبنا، قائلاً: لن تستطيع يا عباس أن تركع الشعب بمنع الدواء والغذاء.

وأضاف حماد أن رئيس السلطة فقد الشرعية، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني سئم سياساته وتنسيقه الأمني مع الاحتلال وتسليمه للمجاهدين.

وأكد أن غزة ستبقى أبية على الكسر وستكسر حصارها، لافتاً إلى أن حماس تستمد شرعيتها من جهادها وأنفاقها ودماء شهداءها.

ووجه رسالة للأسرى قال فيها: اثبتوا وأنتم تواجهون غطرسة المحتل، اثبتوا فصفقة وفاء الأحرار 2 قادمة، وستخرجون بإذن الله. 

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