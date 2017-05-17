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اعتقال 3 نشطاء وإصابة آخرين باعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى بالقدس

الأربعاء 17 مايو 2017 08:22 م بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال 3 نشطاء وإصابة آخرين باعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى بالقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة نشطاء وأصابت عدداً آخر خلال اعتدائها، مساء اليوم الأربعاء، على أهالي الأسرى في باحة الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أن قوات خاصة من جنود وشرطة الاحتلال اعتدت على أهالي الأسرى المقدسيين خلال وقفتهم التضامنية بصر الصليب الأحمر مع الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال لليوم الـ31 على التوالي، واعتقلت كلاً من: مدير مؤسسة ايليا أحمد الصفدي، والأسيرين المحررين محمد الدقاق وكايد الرجبي، في الوقت الذي أصيب فيه عدد من الأهالي.

وكان أهالي أسرى القدس، وعدد من النشطاء المقدسيين، نظموا بعد عصر اليوم في اعتصام بمقر الصليب الأحمر، رفعوا خلاله صور أبنائهم الأسرى والأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد على مطالب الأسرى المضربين، ورددوا هتافات وطنية، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الاحتلال حصارا عسكريا على المنطقة وطلبت من المشاركين والمشاركات فض الاعتصام لتتبعه بشكل مباغت بهجوم على الأهالي والاعتداء عليهم بالضرب.

اعتقال 3 نشطاء وإصابة آخرين باعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى بالقدس
اعتقال 3 نشطاء وإصابة آخرين باعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى بالقدس
اعتقال 3 نشطاء وإصابة آخرين باعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى بالقدس
اعتقال 3 نشطاء وإصابة آخرين باعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى بالقدس
اعتقال 3 نشطاء وإصابة آخرين باعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى بالقدس
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