الاحتلال يعرض الأسير القائد عبد الله البرغوثي على محكمة أمريكية

قناة الأقصى - غزة

عرضت سلطات الاحتلال الصهيوني، الأسير عبد الله البرغوثي، أمام محكمة أمريكية بزعم مسؤوليته عن قتل مواطنين أمريكيين خلال العمليات التي أشرف عليها ونفذها في انتفاضة الأقصى.

وعرض الاحتلال الأسير البرغوثي، على المحكمة الأمريكية في قاعة المحاكمة في القدس عبر الفيديو كونفرنس لمدة 4 ساعات، بعد نقله من سجن جلبوع، وتم تأجيل المحكمة بعد رفضه التهم الموجهة له.

يذكر أن الأسير عبد الله البرغوثي اعتقل بتاريخ 5/3/2003، وأمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال، بتهمة تنفيذ العديد من العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

يُشار إلى أن الأسير البرغوثي يعتبره الاحتلال من أخطر الأسرى في معتقلاته، حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد 67 مؤبداً وهو أعلى حكم في تاريخ دولة الاحتلال، وقد تعرض للعزل في الزنازين الانفرادية لأكثر من 8 سنوات.

ويتهم الاحتلال البرغوثي بالمسؤولية عن تجهيز المواد الناسفة لعدة عمليات، من بينها: عملية مطعم "سبارو"، والجامعة العبرية، ومقهى "مومنت"، خلال انتفاضة الأقصى في العام 2002. كما أصدر من داخل الزنازين عدداً من الكتب والروايات: أمير الظل، الماجدة، فلسطين العاشقة والمعشوقة، والمقصلة، وغيرها.