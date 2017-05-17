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مدير عمليات الأونروا: أزمات غزة المتلاحقة فاقمت وضعها المأساوي

الأربعاء 17 مايو 2017 03:11 م بتوقيت القدس المحتلة

مدير عمليات الأونروا: أزمات غزة المتلاحقة فاقمت وضعها المأساوي

قناة الأقصى - غزة

ذكر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، "بو شاك"، أن الأزمات التي يشهدها القطاع في ازدياد مستمر، ما يجعل من الأوضاع الإنسانية فيه "أكثر مأساوية".

ودعا "بو شاك" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمدينة غزة، إلى إيجاد "حلول دائمة وليست مؤقتة لأزمات قطاع غزة"، ممؤكدًا أن "الأوضاع في تدهور مستمر، والقطاع يشهد وضعًا مأساويًا جديدًا".

وقال "نحن نقوم بكل ما نستطيع من باب مسئوليتنا، ولكن هناك أمور لا نتمكن من حلها في غزة"، مشددًا على استمرار "أونروا" في تقديم خدماتها الإنسانية لأهالي القطاع.

وأفاد بأن عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية الذي تُقدمة الوكالة الأممية قد وصل إلى 960 ألف لاجئ، متوقعًا أن يتجاوز أعدادهم المليون خلال العام الجاري.

واعتبر أن وصول "عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية إلى مليون، من أصل 1.3 مليون لاجئ يقطنون غزة، يعتبر فشل محزن للجميع، لأن غزة لا تواجه مشكلة عدم وجود غذاء إنما مشكلة فقر"، وفق قوله.

وأشار إلى أن ملف إعمار غزة، يشهد هذا العام تطورًا لافتًا مقارنة مع 2016، مرجحًا الانتهاء من ملف إعادة إعمار المنازل التي دمرت بشكل كلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

ويعيش قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، إلا أنه اشتد خلال الأشهر القليلة الماضية مع تقليص السلطة الفلسطينية في رام الله، لرواتب موظفيها وكذلك تفاقم أزمة الكهرباء والتي تسببت في أزمة مياه وصرف صحي وغيرها من الأزمات.

المصدر : قدس برس

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