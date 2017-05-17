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أجهزة السلطة بالضفة تعتقل 9 مواطنين بينهم صحفي

الأربعاء 17 مايو 2017 01:12 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة بالضفة تعتقل 9 مواطنين بينهم صحفي

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة 9 مواطنين بينهم 5 أسرى محررين وصحفيٌ وطالبان جامعيَان، بينما تواصل اعتقال آخرين على خلفية سياسية دون سند قانوني، بعضهم يتعرض لتعذيب شديد داخل سجونها.

ففي الخليل اعتقل الأمن الوقائي أمس الأسير المحرر فراس وائل أبو شرخ بعد استدعائه للمقابلة، والأسير المحرر هاشم أبو تركي، والشاب إياد العواودة بعد مداهمة منزله في بلدة دير سامت، وجميل الجمل بعد استدعائه للمقابلة.

في ذات السياق يواصل ذات الجهاز اعتقال الأسير المحرر بهاء عرعر لليوم الـ11 على التوالي، والطالب الجامعي محمد عصافرة منذ 8 أيام.

وفي بيت لحم اعتقل جهاز الوقائي الصحفي غسان نجاجرة من بلدة نحالين بعد اقتحام مكان عمله مساء أمس، فيما اعتقلت مخابرات السلطة في نابلس الطالب في جامعة النجاح الوطنية عبد الرحمن وادي، والأسير المحرر معتصم خالد أبو السعود.

وأفادت تقارير بتعرض الطالبين في جامعة النجاح عمر الشخشير ومصطفى درويش للتعذيب الشديد في سجن الجنيد التابع لأجهزة السلطة في نابلس.

أما في طولكرم، اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الطالب في جامعة خضوري يحيى صوي، والأسير المحرر معتصم خالد أبو السعود.

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