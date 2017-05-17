  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ 113

الأربعاء 17 مايو 2017 12:20 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ 113

قناة الأقصى – النقب الفلسطيني المحتل

هدمت آليات تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، قرية العراقيب الفلسطينية في النقب المحتل، للمرة الـ 113 على التوالي.

وأفاد عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن قرية العراقيب"، عزيز الطوري، بأن آليات ثقيلة ترافقها قوات شرطية صهيونية، وصلت إلى القرية صباح اليوم، وهدمت جميع منازلها المكونة من خيام وبراكيات.

وقال الطوري في حديث صحفي إن المساكن التي هدّمت، كان أصحابها قد قاموا بتشييدها في نيسان/ أبريل الماضي، عقب عملية الهدم التي طالت منازلهم في الـ 25 من ذات الشهر.

وشدد على أن الأهالي سيُعيدون بناء المنشآت التي هدمها الاحتلال "كما يحدث بعد كل عملية هدم، للتأكيد على تشبث سكان العراقيب بقريتهم وأراضيهم مهما هدم الاحتلال".

وأقيمت قرية العراقيب الفلسطينية في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها سكان القرية في تلك الفترة.

وفي عام 1951 أمر الحاكم العسكري الصهيوني سكان العراقيب بإخلاء القرية بشكل مؤقت لستة أشهر، لإقامة تدريبات عسكرية للجيش على أراضيها، وبعد انتهاء الفترة المذكورة قامت سلطات الاحتلال بتأجيل عودة أهالي القرية إليها لشهور إضافية، قبل إصدار قرار بمنعهم بتاتا من العودة إلى أراضيهم.

غير أن أهالي العراقيب عادوا إليها، ومنذ بداية عام 2000 بدأوا بزرع أراضيهم وحقولهم، وردًا على ذلك قام الاحتلال بإبادة المحاصيل وإتلافها، في محاولة للضغط على أهالي القرية وتهجيرهم.

وتعرّضت القرية للهدم بشكل كامل أول مرة من قبل الجرافات الإسرائيلية في 27 تموز/ يوليو 2010؛ ومن ذلك الحين توالت عمليات الهدم التي يرّد عليها أهالي القرية في كل مرة، بإعادة بناء منازلهم، رافضين التخلّي عن أراضيهم ومخططات اقتلاعهم منها.

وتعد العراقيب الواقعة إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا يعترف الكيان بها، ويستهدفها بشكل مستمرّ بالهدم وتشريد أهلها، بينما يشرع بشكل مستمرّ ببناء تجمّعات استيطانيّة لصالح اليهود في النقب.

المصدر : قدس برس

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيّمي جنين وعسكر

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا في الضفة
thumb

الاحتلال يقتلع أكثر من 60 شتلة زيتون شرق طوباس

الاحتلال يفرج عن الأسيرة الطفلة استبرق نور
18519646_1944791942469051_7328266860711072053_n

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينياً بالضفة ومواجهات بمخيم الدهيشة

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

لليوم الـ 31 .. الأسرى يواصلون إضراب الكرامة
منذ 5 ساعات

ناشطون يغلقون مقر الأمم المتحدة برام الله
منذ ساعة

أجهزة السلطة بالضفة تعتقل 9 مواطنين بينهم صحفي
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا في الضفة
منذ 5 ساعات

رئيس البرلمان اللبناني يهنئ هنية بانتخابه رئيسا لحماس
منذ 23 ساعة

مراقبون: كشف تفاصيل اغتيال فقها مفخرة وطنية وضربة للاحتلال
منذ 23 ساعة

انعقاد المحكمة العسكرية حتى الحكم على المتورطين باغتيال فقها

مقالات

فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

فصائل المنظمة في الهيئات المحلية

د. عصام شاور
في ذكرى النكبة (69)

في ذكرى النكبة (69)

د.يوسف رزقة
المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد

المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد

محسن صالح
قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

قضية خطيرة .. فلتحذروا !!

محمود عماد الحديدي