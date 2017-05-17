الاحتلال يهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ 113

قناة الأقصى – النقب الفلسطيني المحتل

هدمت آليات تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، قرية العراقيب الفلسطينية في النقب المحتل، للمرة الـ 113 على التوالي.

وأفاد عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن قرية العراقيب"، عزيز الطوري، بأن آليات ثقيلة ترافقها قوات شرطية صهيونية، وصلت إلى القرية صباح اليوم، وهدمت جميع منازلها المكونة من خيام وبراكيات.

وقال الطوري في حديث صحفي إن المساكن التي هدّمت، كان أصحابها قد قاموا بتشييدها في نيسان/ أبريل الماضي، عقب عملية الهدم التي طالت منازلهم في الـ 25 من ذات الشهر.

وشدد على أن الأهالي سيُعيدون بناء المنشآت التي هدمها الاحتلال "كما يحدث بعد كل عملية هدم، للتأكيد على تشبث سكان العراقيب بقريتهم وأراضيهم مهما هدم الاحتلال".

وأقيمت قرية العراقيب الفلسطينية في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها سكان القرية في تلك الفترة.

وفي عام 1951 أمر الحاكم العسكري الصهيوني سكان العراقيب بإخلاء القرية بشكل مؤقت لستة أشهر، لإقامة تدريبات عسكرية للجيش على أراضيها، وبعد انتهاء الفترة المذكورة قامت سلطات الاحتلال بتأجيل عودة أهالي القرية إليها لشهور إضافية، قبل إصدار قرار بمنعهم بتاتا من العودة إلى أراضيهم.

غير أن أهالي العراقيب عادوا إليها، ومنذ بداية عام 2000 بدأوا بزرع أراضيهم وحقولهم، وردًا على ذلك قام الاحتلال بإبادة المحاصيل وإتلافها، في محاولة للضغط على أهالي القرية وتهجيرهم.

وتعرّضت القرية للهدم بشكل كامل أول مرة من قبل الجرافات الإسرائيلية في 27 تموز/ يوليو 2010؛ ومن ذلك الحين توالت عمليات الهدم التي يرّد عليها أهالي القرية في كل مرة، بإعادة بناء منازلهم، رافضين التخلّي عن أراضيهم ومخططات اقتلاعهم منها.

وتعد العراقيب الواقعة إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا يعترف الكيان بها، ويستهدفها بشكل مستمرّ بالهدم وتشريد أهلها، بينما يشرع بشكل مستمرّ ببناء تجمّعات استيطانيّة لصالح اليهود في النقب.