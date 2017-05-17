الاحتلال يعتقل 14 مواطنا في الضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء، حملة مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، اعتقلت خلالها أكثر من 14 مواطنا فلسطينيا.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة تقوع إلى الجنوب من بيت لحم كلاً من الشاب معتز خضر العمور ( 19 عام ) ومحمد خضر العمور، وعاصف ريان العمور، في حين اعتقل المواطن ريان حمامرة من بلدة حوسان ببيت لحم .

وأضاف أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد الجنازرة من مخيم العروب، والأسير المحرر قُصي شاهر سليم من بلدة عزون، وصهيب عبد الحميد أبو جارور من بلدة بني نعيم .

وأشار المكتب نقلا عن مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس واعتقلت الشبان حسن الأشقر، ونهاد أبو كشك، ومراد ميسيمي، وأحمد شوبكي، وثائر شلبي، وعدنان بشكار، بينما اعتقل الاحتلال الشاب يوسف كميل من بلدة قباطية.