ناشطون يغلقون مقر الأمم المتحدة برام الله

قناة الأقصى – رام الله

أغلق نشطاء فلسطينيون، صباح اليوم الأربعاء، مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، بدعوى تنصل المؤسسة الدولية من تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية.

وقال النشطاء في تصريح صحفي لهم اليوم، إن الأمم المتحدة تقاعست حيال قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 31 تواليًا.

وانتقد بيان لأهالي الأسرى المضربين "صمت" الأمم المتحدة تجاه قضية أبنائهم، مطالبين المؤسسة بـ "تدخل جدي" لإنهاء معاناة المُضربين في سجون الاحتلال.

ودعا الأهالي، الأمم المتحدة لـ "لعب دورها في فلسطين، والمتمثل بحماية حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وفضح جرائم وانتهاكات كيان الاحتلال بحقهم".

وطالب ذوو الأسرى بـ "تدخل فوري وعاجل" لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يوميًا بحق المعتقلين.

وناشد أهالي الأسرى، المفوض السامي لحقوق الإنسان، لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري "باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وجاء في البيان مطالبة لـ "الهيئة العامة" للأمم المتحدة، بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية ومطالبهم الشرعية.

واعتبر ذوو الأسرى أن إغلاق مقر الأمم المتحدة "يأتي استمرارًا لسلسلة فعاليات تصعيدية ضد كل من يتقاعس أو يتواطأ عن مسؤوليته تجاه المعتقلين الفلسطينيين"، وفق البيان.

ويخوض مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري إلى جانب مطالب إنسانية أخرى.