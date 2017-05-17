لليوم الـ 31 .. الأسرى يواصلون إضراب الكرامة

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

دخل الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني يومهم الـ 31 للإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان "الحرية والكرامة".

وذكرت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى يهدفون لتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر.

وأضافت أن أبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

وأشارت اللجنة إلى أن الأسرى يدخلون شهرهم الثاني من الإضراب وسط ظروف صحية صعبة، فقد نُقل العشرات من المضربين إلى ما سماها الاحتلال بالمستشفيات المدنية. فيما نُقل الأسير حافظ قندس إلى مستشفى "سوروكا"، بعد إصابته بنزيف داخلي.

ووفقاً لبرنامج اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب، تنطلق اليوم الأربعاء مسيرات في مراكز المدن بمشاركة الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والأطر والمؤسسات كافة، وتنطلق نحو مقرات الأمم المتحدة.