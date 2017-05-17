رئيس البرلمان اللبناني يهنئ هنية بانتخابه رئيسا لحماس

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

بعث رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل نبيه بري، الثلاثاء، رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يهنئه فيها بانتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة.

وقال بري في رسالته: "أقدم لكم أجمل التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، في هذه اللحظة الفلسطينية التي تضغط فيها إسرائيل على فلسطين الحبيبة بالمشاريع الاستيطانية وبخطط تهويد الكيان وتقسيم المسجد الأقصى المبارك".

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني انحيازه للشعب الفلسطيني في جهاده لتحقيق أمانيه الوطنية ووقوفه مع مطالب الأسرى المشاركين في إضراب الكرامة.

وتمنى بري لهنية التوفيق في تحمل مسؤولياته واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي هي السلاح الماضي لمواجهة السلاح الصهيوني.