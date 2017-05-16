انعقاد المحكمة العسكرية حتى الحكم على المتورطين باغتيال فقها

قناة الأقصى – غزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن انعقاد "محكمة الميدان العسكرية" لليوم الثاني على التوالي، في جريمة اغتيال الشهيد القسامي القائد مازن فقها.

وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة، في تصريح مقتضب، الثلاثاء، إن انعقاد المحكمة سيستمر يومياً لحين النطق بالحكم النهائي على المتورطين الثلاثة في الجريمة.

وكشفت الداخلية في مؤتمر صحفي، اليوم، عن توجيه ضربة أمنية كبيرة لأجهزة مخابرات الاحتلال الصهيوني، في أعقاب جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقها في الرابع والعشرين من مارس الماضي.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 45 عميلاً للاحتلال منذ جريمة الاغتيال، وذلك ضمن عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم "فك الشيفرة"، والتي أُطلقت منذ اللحظات الأولى للجريمة وأُعلن على إثرها الاستنفار الكامل في الأذرع الأمنية كافة، واتُّخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لملاحقة الجناة.

وأعلن توفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن، عن أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال المُنفذ المباشر لعملية اغتيال الشهيد مازن فقها، وهو القاتل (أ. ل) 38 عاماً، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وارتباطه بأجهزة مخابرات الاحتلال، كما تم اعتقال اثنين من عملاء الاحتلال اعترفا بدورٍ أساسي في عملية الاغتيال من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح الجريمة، وهما (هـ. ع) 44 عاماً، و (ع. ن) 38 عاماً.