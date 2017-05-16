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الاحتلال يفرج عن الأسيرة الطفلة استبرق نور

الثلاثاء 16 مايو 2017 12:54 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يفرج عن الأسيرة الطفلة استبرق نور

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، عن الأسيرة الطفلة استبرق أحمد نور (15عاماً) من قرية مادما، جنوب مدينة نابلس، وذلك بعد 20 شهراً في السجون الصهيونية.

واعتقل الاحتلال الطفلة استبرق نور بتاريخ 21/10/2015، وادعى تنفيذها عملية طعن قرب مستوطنة يتسهار، ليصدر بحقها لاحقاً حكما يقضي بالسجن 20 شهراً، إضافة إلى دفع غرامة مالية وقدرها 3000 شيكل.

يشار إلى أن الطفلة استبرق نور تعرضت لحظة اعتقالها إلى إطلاق نار من مسافة قريبة، وقد واجهت سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، في الوقت الذي كانت تحتاج فيه إلى عدة عمليات جراحية، وعلاجٍ طبيعيٍ مكثف.

الاحتلال يفرج عن الأسيرة الطفلة استبرق نور
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