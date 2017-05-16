الصليب الأحمر يحذر من انهيار شامل في غزة جرّاء شح الطاقة

قناة الأقصى - غزة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من انهيار شامل للبنية التحتية والاقتصاد جرّاء شح الطاقة والنقص الحاد للوقود في قطاع غزة.

وقالت اللجنة الدولية، في بيان صحفي، إن "شح الطاقة والنقص الحاد للوقود في غزة عمل على الإضرار بجميع جوانب الحياة في القطاع".

وأضافت أن "هذا الأمر يوشك أن يحدث انهياراً شاملا للبنية التحتية والاقتصاد المتهالكان فيها بالفعل".

وأشارت اللجنة، إلى أن "أزمة جديدة تلوح في الأفق في قطاعي الصحة العامة والبيئة، بسبب شح الطاقة، إذا لم يحدث تدخل فوري".

ولفتت إلى أن "شح الوقود والطاقة قد وصل لمستوى حرج، مما يهدد توفير خدمات أساسية، بما فيها الرعاية الصحية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإمدادات المياه النقية".

ويعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، من أزمة كهرباء حادة عمرها يزيد عن 10 سنوات، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن إلى 14-16 ساعة يومياً.